Российские авиакомпании, связанные с туроператорами, потеряли почти 40% самолетов

Гендиректор авиакомпании Azur Air Евгений Королев рассказал РБК, что в 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний резко сократился из-за потери почти 40% самолетов.

По его словам, компания, являющаяся крупнейшим чартерным перевозчиком в России, в 2022 году планирует перевезти 2,2 млн человек, что на 40% меньше, чем в 2021 году, когда Azur Air перевезла 3,7 млн человек.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik и член совета директоров Nordwind Анна Подгорная сообщила, что пассажиропоток Nordwind и Pegas Fly в 2022 году упадет на 50%. Вместе эти две компании перевезут 3,8 млн человек.

По словам Подгорной, причиной падения пассажиропотока являются санкции в отношении авиационной отрасли в РФ, введенные после начала специальной военной операции. Так, у Nordwind и Pegas Fly более 20 самолетов остались за границей. Azur Air потерял 11 бортов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» должна будет заплатить Внуково около 2 млрд рублей из-за решения о переводе основной части рейсов в Шереметьево.