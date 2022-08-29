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Итальянские рестораны начали помещать счета за электричество в чеках и на витринах

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Tony Gentile/Reuters

Владельцы ресторанов, баров и пиццерий в различных городах Италии стали размещать на окнах и дверях своих заведений, а также в чеках квитанции за свет и газ, объявляя о тройном росте энерготарифов за год и требуя мер поддержки от правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Итальянская федерация общественных заведений (Fipe) продвигает соответствующую кампанию. Федерация входит в национальную ассоциацию предпринимателей Италии. Fipe разослала ее членам специальную рамку, в которую можно поместить последние квитанции для сравнения.

По словам вице-президента Fipe Альдо Курсано, инициатива нацелена на то, чтобы объяснить клиентам, почему они стали больше платить за «кофе» и в ближайшие месяцы, вероятно, будут платить еще больше.

«При увеличении энергозатрат на 300% работа идет с пистолетом у виска», — сказал он.

Так, например, ресторан в Палермо, где работают 40 человек, был вынужден в июле заплатить за электричество €21,9 тыс. Год назад за тот же объем потребления ему надо было заплатить €5,4 тыс.

Таким образом, представители отрасли оказались вынуждены экономить на электроэнергии и повышать цены.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители. Он призвал отвязать тарифы на электроэнергию от цены на газ, чтобы приблизить стоимость электричества к фактическим производственным затратам.

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