Глава Минэкономики ФРГ Хабек связал высокие цены на газ со спекуляциями на рынке

Высокие цены на газ связаны прежде всего с отказом от энергоносителей России и увеличением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке. Об этом заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

По его словам, все должны были понимать, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен. Хабек считает, что ряд политиков ранее легкомысленно требовали полностью отказаться от нефти, угля и газа РФ.

Министр добавил, что если у ФРГ получится избежать тяжелых последствий в связи с отказом от российских угля и нефти, то «в вопросе газа есть проблемы».

«То, что цены так стремительно растут, объясняется не только повышенным спросом, но и спекуляциями на рынке, которые не важны и ни на чем не основаны», — сказал Хабек.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия пока не нашла замену российскому газу.

По его словам, Германия переводит сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что страна столкнется с существенными проблемами, поскольку цены стремительно растут, ситуация с обеспечением энергией становится сложной.