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«Ведомости»: в Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на рекомендации к итогам заседания экспертного совета при комитете по энергетике.

Комитет Госдумы по энергетике выступил с предложением разрешить закупать уголь на биржах для государственных и муниципальных нужд, а также ввести госрегулирование цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока.

Зампредседателя комитета Валерий Селезнев добавил, что рекомендации были направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство 25 августа.

Кроме того, комитет рекомендовал «рассмотреть и оценить финансовые последствия перехода к регулированию цен на уголь для энергопредприятий ДФО».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса.

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