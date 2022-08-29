Губернатор Дегтярев призвал «носить на руках» бизнесменов во время санкций

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников «носить каждого предпринимателя на руках» в условиях санкций. Об этом он заявил на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций под председательством губернатора. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Дегтярева.

Он отметил, что для обеспечения успешного исполнения краевого бюджета при санкционном давлении необходимо наращивать собственные доходы.

«Если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства. Поэтому каждого предпринимателя – носить на руках!» — написал он.

Дегтярев заявил, что если «предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет или какие-то неправовые решения пытается принять», то это является сигналом того, что «человек не справляется».

«А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности — это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований», — сказал он.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил освободить от обязательных взносов индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют деятельность, но параллельно работают по трудовому договору.