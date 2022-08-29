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Турция повысит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы в пять раз

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РИА «Новости»

Турция в пять раз повысит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Sabah.

«Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году»,— говорится в сообщении.

Постановление начнет действовать 7 октября.

Как отмечает газета, благодаря этому решению, годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас республика зарабатывает на проливах $40 млн в год.

Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Так, расположенные у берегов Черного моря государства обязаны предварительно уведомлять Анкару, чтобы получить возможность проводить через проливы в обычное время свои военные корабли любого класса. При этом для военных кораблей нечерноморских держав введены значительные ограничения по классу и тоннажу.

Ранее основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси, работавший помощником министра обороны США в администрациях президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего, заявил, что НАТО должно убедить Турцию открыть проливы в Черное море для военных кораблей.

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