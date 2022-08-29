CNN назвал причины устойчивости экономики России перед санкциями Запада

Россия избежала экономического коллапса и оказалась устойчивой перед санкциями Запада. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, уход западных компаний из-за санкций не оказал особого влияния на экономику страны. Отмечается, что на это повлияло то, что у Кремля было восемь лет на подготовку — после того, как Запад ввел санкции в 2014 году.

Также сообщается, что уход западных компаний из России прошел практически незамеченным, так как благодаря мерам правительства РФ, направленным на локализацию в стране предприятий Запада и разработке альтернатив платежным системам. В частности, платежные системы MasterCard и Visa почти полностью заменила система «Мир», а уход McDonalds и Starbucks был нивелирован выкупом активов российскими бизнесменами.

Кроме того, несмотря на снижение объема поставок энергоресурсов в Европу, доходы России от их продажи в этот регион выросли вдвое, а новые рынки сбыта в Азии позволили сохранить общий объем экспорта на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что прибыль российских компаний во втором квартале 2022 года выросла на 25% по сравнению с показателями в начале года.

До этого издание The Economist писало, что исторический опыт в плане преодоления кризисов, действия Центробанка, а также нефть стали основными факторами, благодаря которым Россия смогла выдержать западные санкции.