Reuters: жители Польши выстроились в очереди за углем

Запрет импорта угля из Российской Федерации заставил поляков выстроиться в очереди перед угледобывающими шахтами страны. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что в городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, чтобы приобрести уголь, а ожидание может растянуться на часы и даже сутки.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — заявил один из стоящих в очереди за углем, 57 летний пенсионер Артур, который приехал из Свидника, находящегося в 30 км от шахты.

В публикации отмечается, что Lubelski Wegiel Bogdanka, как и все польские угольные шахты, в основном продают большую часть добываемого топлива электростанциям. Так в прошлом году Bogdanka продала менее 1% своей продукции индивидуальным клиентам. Из-за этого у шахты нет логистики, чтобы продавать топливо напрямую розничным покупателям.

Ранее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников назвал экспорт угля на Восток приоритетом России. Но нужно решить проблемы логистики.