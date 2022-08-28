В Австралии зарплаты в июле выросли на 4%

Зарплаты в Австралии увеличились в июле на 4,1% относительно значения аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные портала поиска работы SEEK Ltd.

«Поскольку бум трудоустройства в стране продолжается, наблюдатели задаются вопросом, когда заработная плата начнет расти. Если посмотреть на объявленные зарплаты на вакантные должности, то видно, что он (рост) уже есть», — сказал старший экономист SEEK Мэтт Каугилл,

Издание пишет, что на сегодняшний день средняя годовая зарплата в Австралии составляет около 100 000 тыс. австралийских долларов ($70 тыс., или 4 209 680 рублей по курсу Банка России на 28 августа).

Меньше всего в среднем ежегодно получают работники в австралийском штате Тасмания и штате Южная Австралия — около 80 000 австралийских долларов.

В августе сообщалось, что депутаты Государственной думы предложили с 1 января 2023 года увеличить до 30 тысяч рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты 11 августа.