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Трасс существенно снизит ставку НДС в случае избрания премьером Великобритании

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Global Look Press

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания лидером правящей Консервативной партии и премьером Соединенного Королевства на выборах в сентябре намерена сократить ставку НДС до самого низкого значения в истории страны. Об этом написала газета Sunday Telegraph со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников издания, Трасс может снизить ставку налога с 20% до 15%. К аналогичной мере в 2008 году прибегал лейборист Гордон Браун, когда занимал должность премьер-министра Соединенного Королевства с 2007 года по 2010 год. Тогда он на год урезал НДС с 17,5% до 15% в условиях финансового кризиса.

Как пишет газета, если ставку налога снизят, это позволит каждой семье сэкономить за год более чем £1,3 тыс. ($1,5 тыс. или 92 тысячи рублей), что должно снизить давление от резко взлетевших цен на электричество, дорожающих продуктов и самой большой инфляции за последние 40 лет.

Накануне аналитики консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione спрогнозировали, что средний годовой счет британских домохозяйств за электроэнергию может вырасти к апрелю 2023 года до рекордных £7,7 тыс., что составит £641 в месяц. По курсу Банка России на 28 августа, годовой счет для британцев повысится до 547 тыс. руб., ежемесячный — до 45,5 тыс.

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек.

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