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В Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania

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Global Look Press

Власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH). Об этом пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники.

По их словам, такая холдинговая компания была основана тайно, чтобы была возможность осуществить национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Как сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, они знали о создании данной компании.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — сказала представитель ведомства, которую цитирует издание.

Ранее сообщалось, что компании SEFE требуется свыше €5 млрд для замены непоставленного газа из РФ.

Россия 12 мая внесла в санкционный список почти все дочерние компании ФРГ и прекратила поставки им газа.

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Позже Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) взяло под госконтроль Gazprom Germania GmbH и переименовало компанию в SEFE Securing Energy for Europe.

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