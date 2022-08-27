Депутат Лисовский предупредил об угрозе дефицита жестяных крышек

Депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский в своем обращении к министру промышленности и торговли, вице-премьеру Денису Мантурову попросил его увеличить господдержку производства жести в России, в связи с угрозой дефицита жестяных крышек, в том числе для детского питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

По словам Лисовского, до 2022 года в России использовались импортные крышки для производства баночного детского питания, но пятый пакет санкций ЕС запретил ввоз в Россию жестяных изделий. В результате прекращения поставок из стран Евросоюза «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными».

Политик обращается к Мантурову с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительной государственной поддержки производства жести и поиска альтернативных каналов закупок за рубежом.

Лисовский также сообщил РБК о риске остановки некоторых соответствующих производств при отсутствии альтернатив европейским экспортерам.

Ранее The Economist писал, что опыт населения и решения ЦБ помогли России выдержать западные санкции.