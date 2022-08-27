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Япония потратит $30 млрд на развитие стран Африки

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Philip Fong/Pool via Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит $30 млрд в ближайшие три года на развитие африканских стран, пишет ТАСС.

По его словам, средства потратят в первую очередь на инвестиции в человеческий капитал. Например, восточноазиатское государство вложится в обучение граждан африканских странах. В регионе должны будут подготовить, по крайней мере, 300 тыс. специалистов в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и юриспруденция.

«В ближайшие три года мы инвестируем $30 млрд на развитие африканских государств», — сказал Кисида в ходе своего онлайн-обращения для участников Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD), которая 27-28 августа проходит в Тунисской Республике.

Премьер подчеркнул, что Япония планирует всесторонне помогать развитию Африки.

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции.

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