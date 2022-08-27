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«Новатэк» приобрел долю французской TotalEnergies в «Тернефтегазе»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Французская нефтяная компания TotalEnergies получила согласие от российских властей по выходу на сделку по продаже компании «Новатэк» 49% акций в «Тернефтегазе». Об этом сообщается на сайте французской организации.

«Новатэк» консолидирует 100% совместного предприятия (СП) с французской TotalEnergies «Тернефтегаз», выкупив 49% долю в проекте. При этом TotalEnergies сможет компенсировать еще не окупившиеся инвестиции. Также ожидается, что сделка должна быть закрыта в сентябре. Однако ее стоимость стороны отказались назвать.

«Тернефтегаз» является предприятием, которое ведет разработку Термокарстового газового месторождения. Добыча на нем началась в 2015 году. В прошлом году добыча на месторождении выросла на 5%, до 2,6 млрд кубометров газа. Добыча жидких углеводородов поднялась более чем на четверть (27%), до 754 тыс. тонн.

В начале июля «Коммерсант», ссылаясь на источники писал, что «Зарубежнефть» купит у TotalEnergies, которая выходит из нефтяной отрасли в России, ее долю в размере 20% в Харьягинском месторождении.

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