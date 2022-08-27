Вышло предупреждение об обвале мировых фондовых рынков

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров заявил «Прайм», что сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала.

Причины могут был разные: действия Федрезерва, банкротство девелоперов в Китае или любой другой «черный лебедь» из сферы геополитики, уточнил эксперт.

Он добавил, что «уносить ноги с биржи стоит уже сейчас» Он привел знаменитое высказывание основателя JP Morgan Chase Джона Пьерпонта Моргана: «Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу здесь делать нечего». Он напомнил о модной тенденции россиян вкладывать деньги на бирже. «Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть», — заключил Федоров.

Ранее сообщалось, что московская биржа расширит список торгуемых валют из стран ЕАЭС. Кроме того, торговая площадка работает над расширением прямого доступа участников рынка из этих государств к валютному рынку Мосбиржи. Помимо Росси в ЕАЭС входят Армения, Белорусия, Казахстан, Кыргызстан.