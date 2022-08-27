«Ъ»: Зеленский заявил об экспорте 1 млн тонн продовольствия в рамках «зерновой» сделки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об экспорте 1 млн тонн продовольствия в рамках действия «зерновой сделки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива и за это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», — заявил Зеленский.

Он добавил, что благодаря «зерновой» сделке удалось не допустить обострения продовольственного кризиса и катастрофического дефицита продуктов в мире.

По информации издания, в МИД РФ 26 августа со ссылкой на данные ООН сообщали об экспорте около 846 тыс. тонн продовольствия.

Ранее глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа.