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В Белом доме заявили, что США ищут пути наращивания поставок газа в Европу

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Yuri Gripas/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки продолжат поиск путей наращивания экспорта сжиженного природного газа(СПГ) в Европу. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Мы знаем, что нам предстоит дополнительная работа, и мы будем продолжать искать пути увеличения запасов газа в Европе. Это будет делаться одновременно с усилиями по сокращению спроса Европы на природный газ за счет энергоэффективности и развертывания технологий чистой энергетики», — сказала Жан-Пьер.

По словам представителя Белого Дома, Вашингтон уже добился прогресса по части поставок топлива на территорию Европы. С марта мировой экспорт СПГ в ЕС вырос на 84% относительно 2021 года. При этом доля США в этом экспорте увеличилась практически втрое.

На этой неделе директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова выразила мнение, согласно которому рост цен на газ на внутреннем рынке США может спровоцировать остановку экспорта СПГ ради национальной безопасности.

На прошлой неделе «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по «Северному потоку — 1» с 31 августа по 2 сентября для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60.

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