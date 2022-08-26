Крупные российские банки пообещали повысить кешбэк по ряду категорий покупок

«Сбербанк», «Альфа-банк» и «Тинькофф Банк» пообещали вернуть уровень кешбэка по ряду категорий покупок после их снижения весной и летом 2022 года. Кредитные организации хотят сделать это уже с 1 сентября, сообщает Forbes.

«Сбербанк» с начала осени будет начислять бонусы «Спасибо» по правилам, которые действовали до 1 июня. Мера коснется нескольких категорий, включая транспорт, детские товары, косметика, электроника, бытовая техника, супермаркеты, АЗС, одежда и обувь. Банку пришлось снизить уровень кешбэка из-за снижения ЦБ эквайринговой комиссии — платы, которую кредитные организации берут за проведение платежей.

«На протяжении трех летних месяцев кешбэк был снижен с 0,5% до 0,3% от суммы покупки», — заявил гендиректор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

С 1 сентября вернутся прежние условия и у «Тинькофф Банка». В организации пообещали, что за обычные покупки по картам Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» будут возвращать 1% рублями и баллами, а за покупки по карте All Airlines — 2% милями.

О возвращении прежних условий 25 августа также заявили в «Альфа-банке». С начала осени клиентам будут возвращать 1,5% с покупок, если общая сумма трат не превысит 100 тыс. рублей, и 2% — если покупки окажутся выше 100 тыс. рублей.

9 августа аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Вадим Тихонов предположил, что ЦБ не будет продлевать ограничение эквайринговой комиссии для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги, до уровня 1%. По его мнению, эта мера себя не оправдала. Российские банки стали массово ухудшать программы лояльности и снижать кэшбэк, перекладывая издержки на плечи потребителя.