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В Великобритании цены на электроэнергию для домохозяйств вырастут на 178%

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Dirk Waem/Global Look Press

Британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%, пишет агентство Bloomberg.

Сейчас предельная стоимость электроэнергии с Соединенном Королевстве составляет £1971 ($2322). Рост цены с 1 октября оставит 80%. Относительно предыдущего зимнего периода цена вырастет в три раза. Тогда потребители платили в среднем £1277. По новым расценкам, например, стоимость цикла посудомоечной машины превысит £1 ($1,18) по сравнению с £0,4 прошлой зимой.

Повышение стоимости коснется 24 млн потребителей энергии. Более половины британских домохозяйств этой зимой столкнутся с энергетической бедностью из-за огромных счетов.

«В октябре домохозяйства с низким доходом просто не включат отопление», — заявил агентству директор по политике благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

Накануне экономисты аналитического центра Resolution Foundation сообщили, что миллионы британских семей столкнутся с серьезными физическими и финансовыми издержками, если правительство не предпримет эффективные меры по предотвращению «энергетической катастрофы».

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