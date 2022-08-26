Вучич: в Европе нет страны, которая могла бы выдержать нынешние цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать сегодняшний энергетический кризис, в частности текущие цены на газ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за конфликта на территории Украины уже осенью людей ожидают проблемы, которые будут заметны этой зимой.

«Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс. Если цена на рынке $3,3 тыс, то это $4-4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», — заявил сербский президент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предстоящей зимой в стране не ожидается каких-либо проблем с поставками газа.

Как подчеркнул глава государства, у французов с газом все будет хорошо этой зимой.

Каких-либо других прогнозов, связанных с зимним периодом и готовностью Франции к морозам, Макрон не привел.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жителям Украины предстоит самая сложная зима в истории страны. Он обратил внимание, что цены на голубое топливо в Европе взлетели выше $3300 за 1 тыс. куб.