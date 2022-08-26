Чешская Home Credit вышла из капитализации российского «ХКФ-банка»

Структура чешской финансовой группы Home Credit передала свою долю в размере 49,5% в «ХКФ-банке» («Хоум Кредит энд Финанс Банк») в пользование этой кредитной организации. Сделка произошла 24 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно оценке Frank RG, по объему розничного портфеля «ХКФ-банк» входил в топ-15 с капитализацией в размере 213,5 млрд рублей. По суммарному размеру активов в 300 млрд рублей на конец 2021 года банк находился на 30-м месте среди всех кредитных организаций в России.

15 мая группа чешская инвестиционная компания PPF и Home Credit объявили о продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний. Тогда 49,5% акций российского «ХКФ-банка» получили местные инвесторы во главе с Иваном Тарышкиным.

23 июня PPF Group в рамках первой сделки продала за 26,4 млрд рублей контрольную долю (50,5%) в российских «дочках», включая российское отделение банка Home Credit. Оставшиеся во владении PPF доли российских подразделений оцениваются в 16,4 млрд рублей, их продажа в рамках второй сделки должна завершиться до ноября 2023 года.

25 августа один из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup официально заявил о намерении поэтапно свернуть свою деятельности в России. До конца третьего квартала структура закроет свои подразделения в стране и прекратит обслуживание клиентов. Сокращение коснется примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов.