Немецкий производитель чая Milford объявил об уходе из России

Немецкий холдинг Laurens Spethmann, производящий чай Milford, ушел из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Уточняется, что в августе 2022 года Laurens Spethmann вышел из российского бизнеса. Владельцем 100% предприятия ООО «Милфорд» стал его генеральный директор Илья Блинов.

В головном офисе Laurens Spethmann Holding и московском отделении Milford оставили без ответа вопрос РБК о том, продолжится ли продажа чая Milford в России.

По словам исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Вострикова, компания «Милфорд» продолжает работу на российском рынке, так как производство чая было перенесено в Россию в рамках импортозамещения еще в 2014 году.

В начале августа стало известно об уходе из России компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Brooke Bond и Saito.