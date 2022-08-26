ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 15%

ВТБ уменьшил размер первого взноса по ипотеке на 5 процентных пунктов до 15% от стоимости жилья. Об этом сообщили в кредитной организации.

«ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%. Раньше он составлял 20%. Одновременно банк вводит дополнительный дисконт к ипотечной ставке в 0,3 п. п. за онлайн-подачу заявки на кредит», — следует из сообщения.

Накануне Сбербанк уменьшил первый взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам) с 30% до 20% от стоимости жилья.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», заемщикам стали реже одобрять ипотечные кредиты. В июле процент одобрения кредитов россиянам по ипотеке составил 63,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже показателей июня. Об этом сообщили в «Скоринг Бюро» (ранее БКИ «Эквифакс»). Показатель соответствует уровню февраля 2022 года (63%), но ниже прошлогоднего — 71%, а также показателей 2019 и 2020 годов.

«Снижение уровня одобрения в июле может быть вызвано длительным сроком обработки заявлений на получение ипотечных кредитов у ряда банков», — отметил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.