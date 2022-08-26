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Северная Македония с 1 сентября объявляет состояние энергетического кризиса

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Depositphotos

Северная Македония с 1 сентября 2022 года объявит в стране состояние энергетического кризиса. На такую меру местные власти пошли по решению правительства, сообщает национальное телевидение Македонии.

Северная Македония столкнулась с перебоями в подаче тепловой энергии. Чрезвычайное положение в стране продлится до 1 октября.

«Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностями использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке», — говорится в сообщении правительства.

Проблемы с теплообеспечением пока затронули лишь столицу страны — Скопье. В то же время кризис с энергоснабжением уже затронул всю территорию страны.

Оптовая стоимость энергоносителей за последние пять лет выросла более чем в десять раз по сравнению со средними сезонными ценами. Положение усугубляет тот факт, что Россия за последние месяцы резко сократила поставки топлива в европейские страны из-за международных санкций.

25 августа цена спотового сентябрьского фьючерса на газ достигла рекордного уровня с начала марта. В моменте топливные котировки росли до $3,3 тыс. за тысячу кубометров, увеличившись почти на 10% с начала торгового дня. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3312 за тысячу кубометров. Рост с начала торгового дня составил 9,8%.

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