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Премьер Белоруссии: переговоры с РФ о ценах энергоносителей на 2023 год прошли успешно

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусско-российские переговоры по ценам на энергоносители на следующий год прошли успешно. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, договоренности будут оформлены в ближайшее время.

Премьер также добавил, что стороны обсудили все детали по импортозамещающим проектам на $1,5 млрд и в результате пришли к договоренностям.

В мае этого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия и Белоруссия изменили соглашение о поставках газа, которое определяет условия формирования цены на природный газ с апреля до конца текущего года.

До этого вице-премьер Белоруссии Юрий Назаров сообщил, что Москва и Минск скорректировали межправительственное соглашение о ценообразовании на поставляемый республике газ до конца 2022 года.

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