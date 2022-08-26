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Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, покинувших Россию

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primeminister.kz

Власти Казахстана начали работу по переводу 250 зарубежных компаний, ушедших из России, на казахстанский рынок. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью порталу Tengrinews.kz.

По его словам, 45 иностранных компаний уже согласились перейти на рынок Казахстана. Политик уточнил, что речь идет в основном об организациях из несырьевых секторов, таких как Skoda, GE Healthcare, Philips.

Премьер уверен, что приход этих компаний позволит увеличить инвестиционные проекты в Казахстане.

Смаилов добавил, что американская компания Honeywell, выпускающая электронные системы управления и автоматизации, уже открыла свое производство в Алма-Ате.

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России.

Казахстанский лидер объяснил, что принял такое решение в рамках «глобальной борьбы за инвестиционный капитал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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