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«Ъ»: компания сына губернатора Приморья получила квоты на добычу краба

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Андрей Чибис/Vk.com

Компания ООО «Восход», владельцем которой является Никита Кожемяка, сын губернатора Приморского края Олега Кожемяки, победила на аукционе, получив право на ежегодный вылов 150 тонн краба в Западно-Сахалинской подзоне до 2037 года, сообщает «Коммерсантъ».

По информации участников торгов, компания согласилась заплатить за квоты 1,65 млрд рублей, что в 21 раз больше стартовой цены в 78,22 млн рублей. В аукционе принимали участие 11 компаний, в числе которых оказались «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Атлантик краб» (входит в ГК «Русский краб» Глеба Франка) и др.

В Росрыболовстве отметили, что вырученные по итогам аукциона средства будут направлены в федеральный бюджет. В ведомстве объяснили значительное превышение стартовой стоимости тем, что добыча краба является высокорентабельной. В свою очередь собеседник «Ъ» выразил мнение, что «Восход» переплатил за квоты.

В 2022 году в связи с запретом на промысел камчатского краба на Аляске квоты на его добычу распределяются только в России и Норвегии.

Ранее сообщалось, что Россия столкнулась со сложностями экспорта замороженного краба за границу после введения санкций.

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