Центробанк заявил, что криптомошенники переходят в офлайн

Организаторы финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими, впервые за последние годы стали переходить в офлайн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних. Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах», — пояснила пресс-служба регулятора.

Мошенники делают ставку на то, что в офисе клиент теряет бдительность: его проще уговорить на торговлю либо приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости.

24 августа директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что мошенники придумали очередную схему обмана граждан. Мошенники стали использовать данные департамента информационной безопасности и некие документы с логотипом и печатью Банка России, присылая их в мессенджеры или на электронную почту потенциальной жертвы. Предварительно аферист звонит жертве и представляется сотрудником регулятора.

Как ранее сообщал ЦБ, ущерб, который нанесли кибермошенники россиянам во втором квартале этого года, снизился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей.