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Центробанк возобновит выездные проверки страховых компаний в 2023 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

ЦБ в следующем году вернется к практике выездных проверок страховых компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информационное письмо регулятора. Выездные проверки страховщиков были приостановлены в апреле.

В документе говорится, что «мероприятия превентивного поведенческого надзора» приостановлены до начала следующего года, за исключением случаев, «создающих существенную угрозу охраняемым интересам, в том числе выявленных в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов».
Как отмечается в статье, ЦБ решил возобновить выездные проверки в том числе по результатам рассмотрения жалоб потребителей в ходе их мониторинга. Жалобы касались доступности ОСАГО и реализации договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей.

Участники страхового рынка утверждают, что принимают меры для снижения количества жалоб. Но, по мнению экспертов, их число может возрасти осенью: могут вырасти объемы страховых случаев и соответствующих выплат. Страховщики будут стремиться компенсировать потери и агрессивно продавать новые полисы с небольшой перспективой выплат, применять недобросовестные практики.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ранее ЦБ обнаружил, что страховые компании продают своим клиентам параллельно со стандартными страховками инвестиционные полисы, не убедившись в понимании клиентами этой услуги. Регулятор признал, что такие действия являются «недобросовестной практикой».

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