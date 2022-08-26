Зеленский заявил, что жителей Украины ждет самая сложная зима в истории страны

Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении к населению заявил, что предстоящая зима будет самой сложной в истории страны из-за высокой стоимости газа, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что цены на голубое топливо в Европе взлетели выше $3300 за 1 тыс. куб. м. При этом глава государства заверил, что в таких условиях украинские власти пытаются сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме.

«А он (зимний период. — «Газета.Ru») действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал политик.

Он также указал, что ситуация с газом является «очень опасной и очень острой».

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) в виде финансовой помощи на закупку газа к началу отопительного сезона.

До этого глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял, что компания вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах необходимый объем газа в 19 млрд куб. м.