Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин заявил, что совместно с Кириенко передал 86 БПЛА центру им. Владимира... 22:52
Источник: в Мелитополе предотвращен «подрыв линии электропередач» 22:41
Главный тренер «Зенита» Семак не поставил работу на первое место в жизни 22:37
Сенатор Ковитиди заявила, что прибалты «снесут» политиков после демонтажа... 22:36
СМИ: в Москве заочно арестовали российского фотографа Лану Сатор, задержанную... 22:26
«Сочи» усилится воспитанником «ПСЖ» 22:24
Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет для Netflix фильм по игре... 22:17
В Белом доме заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется 22:15
Нутрициолог Мановска посоветовала употреблять морепродукты и фрукты для сияния кожи 22:12
Специалисты iFixit раскритиковали программу самостоятельного ремонта Apple 22:05

Структура Московской биржи НРД начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Национальный расчетный депозитарий (НРД) (входит в группу Московской биржи) начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте с 26 августа. Информацию об этом пресс-служба депозитария опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что до 31 декабря тариф будет нулевым.

Кроме того, НРД начнет проводить операции по списанию денежных средств в европейской валюте и швейцарских франках в качестве возмещения расходов, которые связаны с операциями или активами клиентов.

На прошлой неделе сообщалось, что НРД решил временно отменить комиссии за перевод российских ценных бумаг обратно из зарубежных депозитариев.

В начале июня Евросоюз (ЕС) включил национальный расчетный депозитарий Мосбиржи в санкционный список в рамках шестого пакета. Затем в Мосбирже заявили о намерении организовывать коллективный иск к странам ЕС в связи с блокировкой активов и введением санкций в отношении НРД.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть