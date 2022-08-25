Структура Московской биржи НРД начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте

Национальный расчетный депозитарий (НРД) (входит в группу Московской биржи) начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте с 26 августа. Информацию об этом пресс-служба депозитария опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что до 31 декабря тариф будет нулевым.

Кроме того, НРД начнет проводить операции по списанию денежных средств в европейской валюте и швейцарских франках в качестве возмещения расходов, которые связаны с операциями или активами клиентов.

На прошлой неделе сообщалось, что НРД решил временно отменить комиссии за перевод российских ценных бумаг обратно из зарубежных депозитариев.

В начале июня Евросоюз (ЕС) включил национальный расчетный депозитарий Мосбиржи в санкционный список в рамках шестого пакета. Затем в Мосбирже заявили о намерении организовывать коллективный иск к странам ЕС в связи с блокировкой активов и введением санкций в отношении НРД.