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В Венгрии рост стоимости на энергию и засуха привели к подорожанию яиц

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Засуха и рост цен на энергию привели к повышению стоимости яиц в Венгрии. Об этом сообщила Венгерская ассоциация производителей яиц и яичных гибридов, пишет агентство MTI.

В сентябре производственная цена десятка яиц вырастет на 100 форинтов, около $0,25.

«Из-за засушливого периода животноводы столкнулись с более высокими ценами на корма, а их эксплуатационные расходы также увеличились из-за роста цен на энергоносители, поэтому производители яиц будут вынуждены с сентября повысить производственную цену на 10 форинтов ($0,024) за штуку нетто», — сказали в ассоциации.

Директор ассоциации Золтан Шюте, которого цитирует пресс-служба производителя, отметил, что в будущем дефицита яиц в стране не предвидится, но внутренний сектор приближается к пределу обеспечения.

Ранее 25 августа глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт планирует подключиться к поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана. По его словам, Баку будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда она пойдет в Румынию.

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