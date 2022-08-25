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Аналитик Демидов: турбины для «Северного потока» могут быть в пути из Канады

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Турбины для «Северного потока» уже могут идти из Канады или ремонтироваться в третьей стране. Такое мнений выразил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, вероятность ремонта оборудования в третьей стране может объяснить заявление «Газпрома» об отсутствии турбин в Канаде, которая обещала вернуть пять турбин, ремонтирующихся на ее территории.

«При этом Канада применит к этой поставке именно то условие, которое поставил ПАО «Газпром» — исключить их из списка санкций. Дальше эти турбины должны прийти в Россию без разгрузки в портах третьих стран», — сказал Демидов.

Он отметил, что, вероятно, это и стало причиной встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Аналитик считает, что Шольц убедил Трюдо в важности вопроса, и Трюдо пошел навстречу. Однако почти в это же время «Газпром» заявил, что турбин нет в Канаде.

По словам Демидова, это может значить, что турбины либо уже в пути из Канады, либо они находятся на ремонте в третьей стране. Однако первый вариант противоречит заявлению канадской стороны, а второй указывает, что «Газпром» не примет турбину, «так как процедура ремонта не соответствует подписанным соглашениям».

19 августа «Газпром» заявил о приостановке транспортировки газа по «Северному потоку» на трое суток.

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