АКОРТ: россияне перешли на бережливое потребление

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил РИА «Новости», что граждане России перешли на бережливую модель потребления.

«Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», — сказал он.

По словам Караваева, основная доля расходов приходится сейчас на продовольствие — около 38%. Непродовольственные товары раньше составляли 41%, а теперь — 36,8%.

Президент ассоциации также отметил, что российский рынок вскоре наполнят бренды из Ирана, Индии, Турции и Китая, которые займут освободившиеся места в масс-маркете.

Ранее директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян сообщал, что спад продаж одежды, обуви и аксессуаров в России с февраля 2022 года составил 40,5%.

С момента ввода западных санкций в России приостановили работу более 100 международных брендов, из-за чего предложение одежды и обуви сократилось на треть. После 24 февраля свою деятельность в стране приостановили Inditex, представляющий бренды Zara, Massimo Dutti и другие, а также H&M, Uniqlo, Adidas и другие ретейлеры.