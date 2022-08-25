Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Во Владивостоке пожаловались на наплыв подержанных машин из Японии 15:09
48-летняя Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue 15:09
В МИД Белоруссии прокомментировали угрозу депутата Рады в адрес Лукашенко 15:05
Сенатор Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить военные 15:05
Легкоатлетка Сидорова объяснила, почему российские атлеты не спешат менять гражданство 15:02
Виктория Бекхэм показала, как выглядела в подростковом возрасте 15:02
Предзаказы еще неанонсированного iPhone 14 уже продают на «Авито» 15:01
В Москве задержали мошенников, выдававших себя за высокопоставленных чиновников 15:00
В Йемене на параде показали «сталинские трещотки» 15:00
Экс-глава МИД Австрии опубликовала пародию на картину Серова с Путиным и... 14:59

АКОРТ: россияне перешли на бережливое потребление

close
100%
Martin Meissner/AP

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил РИА «Новости», что граждане России перешли на бережливую модель потребления.

«Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», — сказал он.

По словам Караваева, основная доля расходов приходится сейчас на продовольствие — около 38%. Непродовольственные товары раньше составляли 41%, а теперь — 36,8%.

Президент ассоциации также отметил, что российский рынок вскоре наполнят бренды из Ирана, Индии, Турции и Китая, которые займут освободившиеся места в масс-маркете.

Ранее директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян сообщал, что спад продаж одежды, обуви и аксессуаров в России с февраля 2022 года составил 40,5%.

С момента ввода западных санкций в России приостановили работу более 100 международных брендов, из-за чего предложение одежды и обуви сократилось на треть. После 24 февраля свою деятельность в стране приостановили Inditex, представляющий бренды Zara, Massimo Dutti и другие, а также H&M, Uniqlo, Adidas и другие ретейлеры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть