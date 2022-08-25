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Импорт товаров в Россию вырос после весеннего обвала

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Импорт в Россию зарубежной продукции постепенно возвращается к оптимальным показателям после весеннего спада из-за западных санкций, когда поставки из еврозоны рухнули на 45%. За последнее время объемы ввозимой продукции из ЕС выросли на 18%, товарооборот с Китаем за семь месяцев 2022 года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщают «Известия».

Продемонстрировали рост объемы поставок со стороны автомобильных поставщиков. В этой сфере объемы импорта в Россию увеличились в июле в 2,5 раза. Резко вырос товарооборот с Южной Кореей. В июле из этой страны в Россию импортировали товаров и услуг на общую сумму $542 млн, что на $212 млн больше июньских показателей.

Объемы ввозимой продукции из Малайзии в июле удвоились, из Таиланда, Вьетнама и Тайваня выросли на 20–30%. Поставки из Индии выросли в июле примерно на 25% в сравнении с июнем. Однако импорт из большинства азиатских стран по-прежнему отстает от показателей тех же месяцев 2021 года, составляя от 40% до 80%.

20 августа корреспонденты телеканала Franceinfo сообщили, что не увидели дефицита зарубежных товаров и продуктов на полках российских супермаркетов. Экономические санкции и уход многих крупных компаний из России не имели последствий для Москвы. Клиенты могут легко найти французские продукты или бутылки вина из Европы.

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