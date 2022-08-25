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Цены на газ в Европе преодолели отметку в $3300

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Bernadett Szabo/Reuters

Стоимость природного газа на лондонской бирже ICE в 10:25 мск 25 августа достигла $3308 за тысячу кубометров. Это следует из данных площадки.

Цена на сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF в начале торгов достигла отметки в $3200. Фьючерсы на следующие месяцы — октябрь, ноябрь торгуются сейчас еще дороже — доходят до $3400.

Уровень в $3308 был достигнут впервые с 7 марта. В марте же был поставлен рекорд в $3800 за тысячу кубометров.

В понедельник цена природного газа преодолела отметку в $3000.

Стоимость природного газа начала увеличиваться на фоне сообщений «Газпрома» о плановом ремонте единственной работающей турбины на газопроводе «Северный поток — 1». Трубопровод уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября. Об этом «Газпром» сообщил в пятницу. После окончания ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев спрогнозировал, что цены на газ в Европе могут достигнуть $5 тыс. за тыс. куб. м после остановки прокачки по газопроводу «Северный поток — 1».

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