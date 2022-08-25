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ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В ЦБ захотели сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев «сомнительных» счетов или дропперов (их счета и карты используют мошенники для зачисления денежных средств) обязанностью кредитных организаций. Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА «Новости».

«Необходимо не блокировать, а ограничивать доступ к дистанционным каналам. Дроппер не сможет совершить последующий перевод похищенных денег или снять их в ближайшем банкомате. Сегодня у злоумышленника могут быть счета в разных банках, через которые он мгновенно выводит деньги», — заявил Уваров.

По его словам, за последнее время все чаще рядовые клиенты рискуют по ошибке стать дропперами. По этой причине в Центробанке намерены обязать банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали в список дропперов. В апреле ЦБ уже отправлял банкам письмо, в котором рекомендовал применять такой механизм. Однако сейчас речь идет о прямых обязательствах для кредитных организаций.

24 августа Вадим Уваров заявил, что в ЦБ хотят обязать банки возвращать отправленные мошенникам средства в течение месяца. Он добавил, что валютный регулятор также предлагает ввести двухдневный период, в течение которого банк временно останавливает перевод средств по счету, информация о котором содержится в базе данных регулятора. Если средства были отправлены за рубеж, то в этом случае срок увеличивается до 60 дней. При этом банк должен возместить сумму перевода полностью.

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