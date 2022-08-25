Минэнерго захотело изменить формулу расчета налога для угольных предприятий

В Минэнерго предложили пересмотреть формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных и металлургических компаний для того, чтобы избежать массовых банкротств в промышленном секторе из-за западных санкций. Об этом сообщают «Известия».

Как считают в ведомстве, следует отказаться от применения австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете этого налога для угля и вернуть правила с фиксированной ставкой. Расчет НДПИ с использованием этого индекса в России ввели с 1 января, что привело к росту ставки данного налога. Новая система поможет снизить фискальную нагрузку для российских металлургов и угольщиков.

Инициативу Минэнерго поддержали в Госдуме. По словам заместителя председателя комитета по энергетике Дмитрия Исламова, из-за санкций российские предприятия были вынуждены продавать уголь по цене на 50% ниже мировой. Новая формула НДПИ поможет снизить нагрузку на бизнес на 4 млрд рублей в год.

Угольное эмбарго Евросоюза против России вступило в силу 10 августа 2022 года. Эта мера вошла в пятый пакет антироссийских санкций. Импорт угля в ЕС оценивался в €8 млрд в год. Под запрет Евросоюза также попали и другие твердые ископаемые виды энергоносителей.