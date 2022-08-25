Reuters: в ФРГ обеспокоились возможными проблемами с поставками угля и нефти

Правительство Германии обеспокоено возможными трудностями с поставками угля для электростанций и нефти в северо-восточные районы страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Согласно информации, которая оказалась в распоряжении агентства, низкий уровень воды в реке Рейн нарушил логистику и из-за сокращения внутренних перевозок, запасы угля на электростанциях могут сократиться. Однако компенсировать возможный дефицит не удастся из-за резкого снижения поставок энергоносителей из России.

«Дополнительные хранилища, которые были закуплены и закупаются на юге Германии, вероятно, не будут заполнены к зиме», — отмечается в тексте.

В то же время уголь, который не удастся перевезти речными баржами, доставить поездами не представляется возможным, так как железнодорожная система страны перегружена.

Также в документе говорится, что в северо-восточных районах ФРГ могут возникнуть проблемы с поставками нефти. Дело в том, что нефтеперерабатывающие предприятия в городах Лойна и Шведт перестанут получать нефть из России с конца года из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, что в итоге обернется ростом цен. Кроме того, в документе уточняется, что доставить нефтепродукты ж/д транспортом не удастся, как и в случае с углем, потому что вагоны уже заполнены.

Ранее жители Польши пожаловались, что уголь, импортируемый в страну на замену российскому, уступает по качеству тому, что поставлялся из России. Существует риск, что страна столкнется с дефицитом угля из-за его низкой теплотворной способности