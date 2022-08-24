В Росстате сообщили, что производство легковых автомобилей в стране в июле упало на 80%

Производство легковых автомобилей в России в июле 2022 года сократилось на 80,6% относительно июля 2021 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

Однако при этом относительно июня текущего года объем производства легковых машин увеличился на 44,5%. Но по итогам первых семи месяцев 2022 года выпуск таких автомобилей сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 64,2% и составил 300 тыс. штук.

В июле выпуск грузовых автомобилей снизился на 35,9% (до 9,66 тыс. штук) относительно июля 2021 года и на 7% по отношению к июню 2022 года. За семь месяцев в стране произвели 80,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 20,1% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

С января по июль 2022 года в России выпустили автобусов массой более 5 тонн на 10,2% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. Производство автобусов массой менее 5 тонн снизилось на 41,9%.

В конце июля пресс-служба Росстата сообщила, что выпуск легковых автомобилей в июне 2022 года снизился на 89% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.