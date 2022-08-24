В Британии на продажу выставили дом, где находились дешифровщики нацистских кодов Enigma

Усадьбу, где во время Второй мировой войны находились эксперты, которые взламывали немецкую шифровальную машину Enigma, выставили на продажу за £3,25 млн (около $3,8 млн), написала газета Daily Mail.

Речь об особняке в графстве Бедфордшир в центральной части Великобритании. Постройка датирована XVIII веком.

Немцы во время Второй мировой войны использовали машины Enigma для шифровки сообщений при помощи постоянно менявшегося кода. До войны математики из Польши нашли ключ к алгоритму устройства, но нацисты затем усовершенствовали систему шифрования.

В 1941 году группа исследователей разработала более совершенное устройство по дешифровке немецких сообщений. Среди ученых был британский математик Алан Тьюринг (1912-1954) — один из основоположников современной информатики и теории искусственного интеллекта.

Ранее 24 августа портал ZDNet сообщил, что на онлайн-аукционе RR Auction за $35 тыс. продали iPhone первого поколения в запечатанной коробке. Речь идет о модели A1203 с 8 ГБ внутренней памяти.