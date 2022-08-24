Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент «Локомотива» Смородская: присоединение клубов из Крыма... 22:16
Первая леди США вновь заразилась коронавирусом 22:04
Сын назвал возможную причину смерти актера Максима Пинскера 22:03
Пенсионер из Москвы заставлял 11-летнюю школьницу присылать ему интимные фото 22:01
Посла России вызвали в МИД Чехии после слов постпреда в Совбезе ООН 22:01
В Минобороны РФ заявили о подготовке провокации ВСУ 21:59
Подруга «пары геев», которым грозит 20 лет за «секс... 21:57
Легенда «Спартака» Кавазашвили заявил, что Федун не заслуживает памятника... 21:46
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по казахстанскому... 21:41
Экспорт нефти и нефтепродуктов из США стал рекордным с 1991 года 21:41

В Британии на продажу выставили дом, где находились дешифровщики нацистских кодов Enigma

close
100%
Matt Crypto./Wikimedia Commons

Усадьбу, где во время Второй мировой войны находились эксперты, которые взламывали немецкую шифровальную машину Enigma, выставили на продажу за £3,25 млн (около $3,8 млн), написала газета Daily Mail.

Речь об особняке в графстве Бедфордшир в центральной части Великобритании. Постройка датирована XVIII веком.

Немцы во время Второй мировой войны использовали машины Enigma для шифровки сообщений при помощи постоянно менявшегося кода. До войны математики из Польши нашли ключ к алгоритму устройства, но нацисты затем усовершенствовали систему шифрования.

В 1941 году группа исследователей разработала более совершенное устройство по дешифровке немецких сообщений. Среди ученых был британский математик Алан Тьюринг (1912-1954) — один из основоположников современной информатики и теории искусственного интеллекта.

Ранее 24 августа портал ZDNet сообщил, что на онлайн-аукционе RR Auction за $35 тыс. продали iPhone первого поколения в запечатанной коробке. Речь идет о модели A1203 с 8 ГБ внутренней памяти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть