Во Франции ожидают сильный рост цен на свинину из-за экономического кризиса

Из-за экономического кризиса в ближайший месяц во Франции сильно вырастут цены на свинину, передает телеканал BFM.

Отмечается, что мясо свиней до сих пор оставалось наименее затронутым инфляцией. В последнее время в республике поднималась цена только на мясо птицы и коров.

BFM со ссылкой на данные Национального института статистики (Insee) сообщает, что мясо птицы за год подорожало на 14,6%, цена баранины увеличилась на 10,5%, говядины и телятины — на 10,2%. В то же время мясо свиней пока выросло в цене всего на 7,3%.

На сколько именно еще увеличится стоимость этого продукта — не уточняется. По данным СМИ, до 30% свиноферм в стране рискуют закрыться.

В конце весны телеканал BFMTV со ссылкой на данные страховой компании Allianz Trade сообщал, что стоимость продовольствия во Франции может вырасти более, чем на 8%.

Ранее 24 августа издание The Star написало, что в Таиланде вырастет цена на лапшу быстрого приготовления, которая не менялась в течение последних 14 лет.

Стоимость лапши, произведенной в стране, долгое время составляла 6 батов (примерно 10 руб.). Производители попросили правительство поднять фиксированную цену до 8 батов, поскольку из-за общемирового экономического кризиса расходы на изготовление растут.