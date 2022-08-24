Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Краснодарском крае появится первый в России завод по производству... 17:44
Нападающий «Реала» Бензема станет игроком года по версии УЕФА 17:41
Звезда «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на отказ в операции по удалению... 17:41
В Москве об изнасиловании 10-летней девочки узнали врачи, которые нашли... 17:40
Австралийский ракетный эсминец HMAS Sydney уничтожил дрон на учениях в Тихом... 17:38
Россия выступила против участия Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи 17:36
Huawei решила повторить за Apple и Microsoft 17:36
Владимир Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине... 17:35
«Ростех» показал, как новые аэрозольные боеприпасы защищают технику от высокоточного... 17:30
Тренер «Спартака» Абаскаль попросил клуб о покупке нападающего 17:29

В Великобритании заявили, что улучшение отношений с РФ ухудшит жизнь британцев «в сто раз»

Замминистра обороны Хиппи: жизнь британцев станет «в сто раз» хуже при сближении с РФ

close
100%
Pexels

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи выразил уверенность, что восстановление отношений королевства с Россией ухудшит жизнь британцев «в сто раз». Такое мнение политик высказал в эфире телеканала Sky News.

«Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евро-атлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», — предположил замминистра.

Вместе с тем он отметил, что грядущая зима станет для британцев крайне тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет. Хиппи призвал жителей Великобритании готовиться к «краткосрочной боли», которую им доставят эти платежи за электроэнергию.

По прогнозам аналитиков, в октябре счет за свет для британцев в среднем повысится до £3,6 тыс. ($4,3 тыс.), в январе сумма вырастет до £4,6-5,1 тыс.($5,4-6 тыс.). Сейчас в Соединенном Королевстве средний платеж за счет составляет £1,97 тыс. ($2,4 тыс.).

На этой неделе газета Daily Mail написала, что жители Британии были шокированы новыми ценами на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть