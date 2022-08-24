В Великобритании заявили, что улучшение отношений с РФ ухудшит жизнь британцев «в сто раз»

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи выразил уверенность, что восстановление отношений королевства с Россией ухудшит жизнь британцев «в сто раз». Такое мнение политик высказал в эфире телеканала Sky News.

«Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евро-атлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», — предположил замминистра.

Вместе с тем он отметил, что грядущая зима станет для британцев крайне тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет. Хиппи призвал жителей Великобритании готовиться к «краткосрочной боли», которую им доставят эти платежи за электроэнергию.

По прогнозам аналитиков, в октябре счет за свет для британцев в среднем повысится до £3,6 тыс. ($4,3 тыс.), в январе сумма вырастет до £4,6-5,1 тыс.($5,4-6 тыс.). Сейчас в Соединенном Королевстве средний платеж за счет составляет £1,97 тыс. ($2,4 тыс.).

На этой неделе газета Daily Mail написала, что жители Британии были шокированы новыми ценами на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России.