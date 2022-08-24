Глава МВД Британии призвала «сажать за решетку» и жестче преследовать российских олигархов

Глава МВД Великобритании Прити Патель обратилась с призывом к правоохранительным органам жестче преследовать и «сажать за решетку» российских олигархов, проживающих на территории Соединенного Королевства и нарушающих законы страны. Об этом сообщает газета Evening Standart.

По словам министра, «адвокаты, агенты по недвижимости и бухгалтеры», которые помогают таким российским олигархам и содействуют отмыванию денег, коррупции и обходу санкций, также должны быть отправлены в тюрьмы.

«Я четко заявляла о необходимости преследовать этих преступников еще жестче и заставлять их платить за свои активы, полученные коррупционным путем», — указала она.

Патель также отметила, что дополнительные полномочия, которые помогут полиции и Национальному агентству по борьбе с преступностью преследовать таких правонарушителей, будут введены в новом законодательстве, которое должны принять позднее в текущем году.

Ранее министр жилищного строительства Британии Майкл Гоув рассказал о новом законопроекте, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране. По его словам, британские власти хотят пресечь «вымогательство незаконных денег» со стороны российских олигархов, которые используют оставшиеся лазейки для покупки и продажи домов под прикрытием анонимности.