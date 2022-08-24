Власти выделят 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Российское правительство выделит 43 регионам 1,5 млрд руб. в виде субсидий на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 млрд рублей субсидий 43 субъектам Российской Федерации», — сказал Мишустин на заседании кабмина, добавляя, что выделяемые средства пойдут на «закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов».

Премьер пояснил, что большая часть этих денег — 1,1 млрд рублей — будет направлена в регионы, где необходимо расширить парки таких контейнеров, а остальное — в те, где инфраструктура только создается.

«Рассчитываем, что дополнительные ресурсы помогут увеличить переработку и осуществить переход на экономику замкнутого цикла, а главное — сформировать ответственное отношение к сохранению окружающей среды», — подчеркнул Мишустин.

В середине августа в Подмосковье заработал бесплатный сервис по обмену вещами и товарами.