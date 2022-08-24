Финансист Миронюк допустил, что фунт сравняется в цене с долларом через пару лет

Британский фунт продолжит падение как минимум до лета 2023 года и может сравняться с долларом к 2024-2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк на фоне того, что евро упал в цене и сейчас торгуется ниже доллара.

23 августа пара фунт-доллар обновила минимум за два с половиной года – 1,179 фунта за доллар.

По словам Миронюка, усилению доллара способствуют низкие цены на нефть, снизившиеся риски рецессии в США и замедлившаяся инфляция. А позиция ФРС США в следующем году будет означать, что разница процентных ставок с Еврозоной, Великобританией и другими странами будет существеннее.

«Конечно, до паритета фунта с долларом еще очень далеко. И этого может и не произойти. Но текущие тенденции в британской экономике подталкивают национальную валюту вниз. Возможное ухудшение ситуации в экономике Великобритании с ростом разницы процентных ставок с США будут подталкивать фунт вниз до лета 2023 года. Фунт может достичь 1,172—1,18 фунтов за доллар к лету 2023 года. Сравняться с долларом фунт может в 2024-2025 годах», — сообщил Миронюк.

Однако он отметил, что для этого ситуация в экономике Великобритании должна стать драматичной.

«Пока же основной кризис в Великобритании — энергетический — поэтапно преодолевается за счет поставок из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта», — резюмировал он.

Доллар стоил 1,17 фунтов два года назад. В марте 2020-го британская валюта была ниже уровня 1,18 лишь в течение недели. А до этого снижался так сильно в далеком 1985 году.