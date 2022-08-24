Bloomberg: слабый курс евро «разрывает» экономику ЕС

Падение курса евро к доллару с начала года более чем на 12% приведет к удорожанию импорта товаров, нанеся ущерб для европейского бизнеса. Вкупе с высокой инфляцией и кратным ростом цен на энергоносители слабый евро уже сейчас «разрывает» экономику ЕС, утверждает Bloomberg.

«Слабый евро наносит ущерб прибыли компании из-за более высоких цен на сырье, выраженных в долларах», — заявил руководитель отдела корпоративных исследований Societe Generale SA Кеннет Брукс.

Потребительская инфляция в еврозоне уже приблизилась к отметке 9%, что негативно отражается на объемах продаж предприятий и компаний. Удешевление евро ниже паритета с долларом еще больше усугубит показатели фирм, спровоцировав снижение спроса населения на фоне роста цен, отмечает издание.

«Европейские акции торгуются с заметной 30-процентной скидкой по отношению к акциям США, что отражает риски для таких секторов, как энергетика и финансы», — предупредила глобальный стратег JPMorgan Private Bank Мэдисон Фаллер.

22 августа курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже 0,9952 за доллар. Курс европейской валюты слабеет и относительно рубля. Центробанк понизил курс евро на 24 августа, европейская валюта подешевеет на 20 копеек до 59,33 руб.