В Ассоциации брокеров заявили, что готовы выкупать заблокированные из-за санкций активы

Брокеры готовы выкупить у своих клиентов активы, которые были заблокированы из-за западных санкций. Слова президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева приводит РБК.

«На практике многие брокеры готовы выкупить у своих клиентов заблокированные ценные бумаги и делают это, однако с учетом высокой неопределенности в сроках их разблокировки с большим дисконтом», — сказал Тимофеев.

Однако глава НАУФОР уточнил, что подобные сделки могут пройти только с большой скидкой. Это условие связано с высокой неопределенностью по срокам разблокировки клиентских активов.

При этом эксперт воздержался от советов, стоит ли уже сейчас продавать замороженные активы или ожидать снятия блокировки. По мнению Тимофеева, частным инвесторам следует добиваться разблокировки активов, оформляя лицензии в органах Евросоюза. Той же практики придерживается и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Однако неизвестно, сколько по времени займет подобный процесс.

ЦБ России ранее потребовал от банков составить индивидуальные планы работы с активами, которые были заблокированы из-за западных санкций. До 22 августа регулятор просил сообщить информацию как по головной организации, так и по значимым дочерним структурам. Однако не все из ведущих российских банков в настоящее время готовы предоставить решения по работе с замороженными активами.