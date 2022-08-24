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Во Франции заявили о заполнении подземных хранилищ газа на 88%

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100%
Gustau Nacarino/Reuters

Подземные хранилища газа (ПХГ) во Франции уже заполнены на 88%, что является одним из лучших показателей среди других стран Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире BFMTV заявила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.

«Наполненность сегодня немного превосходит 88%. Это лучше, чем у наших европейских соседей. Наша цель — заполнить газохранилища на 100% к началу зимы», — отметила Варгон.

По ее словам, показателя в 100% Франция может достичь и в этом вопросе есть определенная уверенность.

Она добавила, что сейчас прилагаются все возможные усилия, чтобы зима во Франции прошла без роста цен и с газом. Однако для экономии крупным предприятиям необходимо потреблять меньше электроэнергии, а магазинам следует приглушать освещение.

Ранее в среду Le Figaro, ссылаясь на комиссию по регулированию энергетики, писала, что при отсутствии государственной защиты стоимость газа во Франции вырастет на 105,1%. В публикации уточнили, что для потребителей газа во Франции, которые пользуются регулируемыми тарифами, цена не изменится и будет на уровне 2021 года.

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