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Жители России стали больше тратить и больше копить

Россияне увеличили норму потребления и норму организации сбережений с апреля по июнь

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Во втором квартале россияне одновременно с ростом нормы потребления также нарастили норму организованных сбережений, что является парадоксом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков ЦМАКП.

«Отмечен внешне парадоксальный эффект в потребительском поведении граждан во втором квартале: одновременно росли и норма потребления (естественный результат скачка ажиотажного спроса), и норма организованных сбережений граждан во вкладах», — отметили аналитики центра.

По данным ЦМАКП, сбережения выросли из-за того, что россияне смогли адаптироваться к новым условиям жизни. Во втором квартале из-за стабилизации курса рубля и повышении ставок люди снова обратились к традиционным формам сбережения.

Аналитики посчитали, что рост кредитов и скачок потребления произошел на фоне снижения доходов и низкой безработицы. При этом все эти события идут вместе с сохраняющимся разрывом в ожиданиях, которые традиционно держатся на высоком уровне, и оценками реального состояния, которые необычайно низки.

18 августа в Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом. В регуляторе пояснили, что россиянам, которые предпочитают хранить деньги в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

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